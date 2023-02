Dromen van een profcarrière als voetballer: talentjes schaven in krokusvakantie aan techniek op velden DVV, GVA en Eldenia

Festival Free Your Mind strikt wereldster Paul Kalkbren­ner: ‘Kaartver­koop is ontploft’

De Berlijnse dj Paul Kalkbrenner staat dit jaar op het tweedaagse festival Free Your Mind, dat plaatsvindt op zaterdag 3 en zondag 4 juni in Arnhem. Een wereldster van formaat, weet mede-organisator Remko van der Klis. ,,Afgelopen vrijdag maakten wij het nieuws bekend, sindsdien is de kaartverkoop ontploft.”