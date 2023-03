Droomdag voor Duivense Tessa (6), die achtbaanbouwer wil worden

Tessa is nog erg jong, maar ze heeft al heel wat te verwerken gehad in haar leven. Ze heeft vanwege problemen met haar urinewegen vaak in het ziekenhuis gelegen en daar heeft ze geen fijne herinneringen aan.



Nu gaat het gelukkig beter met haar en heeft ze weer hoop op de toekomst gekregen en vertrouwen in mensen. Tijd om haar eens te verrassen en te verwennen, dachten haar dorpsgenoten Janneke en Frank Deenen.



Via de website Dream4Kids zamelden zij geld in om Tessa een droomdag te bereiden. Dream4Kids is een organisatie die kinderen die iets vervelend hebben meegemaakt een leuke ervaring wil bezorgen.