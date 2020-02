Drugsbende had eigen pakhuizen, smokkelauto’s en grenscontroles

Column Remco Kock Naar de hoeren in de Spieker­stro­at: ‘Ik bleef niet altijd buuten stoan!’

11:52 Net op tijd plofte ik zaterdagnacht op een stoel in de stiltecoupé. Stil was het niet in de stiltecoupe. Achter mij zaten twee mannen. Vijftigers. Ze zagen er belachelijk uit, uitgedost in het oranje. De permanente lach op hun gezicht verraadde dronkenschap. Goedaardig. Nieuwsgierig vroeg ik waar ze geweest waren. Carnaval kwam nog, toch?