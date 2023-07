Drugspand Spoorhoek opnieuw gesloten door Marcouch, dit keer voor een half jaar

Column Remco Kock Ik kon alleen maar hopen dat het meeviel, anders had ik net als Batman flink voor joker gelopen

Ik drink nooit meer, dacht ik zaterdagochtend, niet voor het eerst en vast ook niet voor het laatst. Alcohol tilt je op, om je later genadeloos te laten vallen. Je valt in slaap in de hemel maar ontwaakt in de hel.