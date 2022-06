Drugsverdachten vaker vrij door gebrek aan rechters: ‘Doodsteek voor serieuze criminaliteitsbestrijding’

Vooral in grote drugszaken sturen rechters verdachten eerder naar huis om hun strafzaak in vrijheid af te wachten. Dit omdat de verdachten anders langer dan een jaar in voorarrest zitten. En dat vinden rechters te lang.



Volgens de Arnhemse officier Van Veen, vooraanstaand crimefighter, is het bijna standaard dat drugsverdachten in complexe onderzoeken voorlopig worden vrijgelaten. Sinds 2021 is dat al in tientallen strafzaken gebeurd. Het gaat daarbij om hoofdverdachten die duizenden kilo’s cocaïne Nederland hebben ingevoerd, met een lange criminele carrière, of in zaken waarin sprake is van vluchtgevaar.