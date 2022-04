Drukste ochtendspits van 2022 door regen en harde wind, grote problemen op Gelderse wegen

Het Veenendaalse bedrijf Flitsmeister, dat software maakt die waarschuwt voor snelheidscontroles, zag om 08.45 uur 3000 minuten vertraging op de Nederlandse wegen, mogelijk veroorzaakt door ‘het ontzettend slechte weer’, stelt Jorn de Vries van Flitsmeister. Het record was 2500 minuten.



Het KNMI verwacht ook later vandaag veel hinder voor het verkeer door het herfstige lenteweer. Vanaf het middaguur geldt in het hele land code geel: ‘Vanaf de middag neemt de wind fors toe en is er in het gehele land sprake van zware windstoten van circa 80 tot 90 kilometer per uur, aan zee mogelijk 90 tot 95 kilometer per uur, in het oosten circa 75 tot 85 kilometer per uur. De windrichting is dan westelijk. Van de zware windstoten kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden.’