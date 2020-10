Dubbel hoera! Arnhemse Cornelia is 110 geworden en daarmee de oudste van het land

Column Onderlangs Regels handhaven in een samenle­ving met zoveel tere zieltjes, wat ís een boa eigenlijk?

4 oktober Het was tijdens een wandeling door de regen dat de vraag in mij opkwam: wat is een boa eigenlijk? Het lukt mij nooit het fenomeen te doorgronden. Dat terwijl de boa steeds vaker in het middelpunt van de belangstelling staat.