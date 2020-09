Duitse politie baalt: ‘Nederland het postkantoor van de drugs’

OM wil dwangver­ple­ging voor Nijmeegse na toetakelen medepatiën­te Arnhem

15 september ARNEHM/NIJMEGEN - Een 62-jarige Nijmeegse vrouw moet volgens het Openbaar Ministerie tbs met dwangverpleging krijgen voor het zwaar mishandelen van een medepatiënte in een psychiatrisch ziekenhuis in Arnhem. Dat eiste de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Arnhem.