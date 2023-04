Duitser met kilo coke op geheime plek in de auto moet 8 maanden de cel in

indebuurt.nl Chocoho­lics opgelet: deze nieuwe chocolade­win­kel opent in oude pand Leonidas Arnhem

Misschien had je al gezien dat chocoladewinkel Leonidas in Arnhem gesloten is. Als je daardoor bang was dat je jouw choco-cravings niet meer kon bevredigen, geen paniek! Het Brabantse chocolademerk Coco & Sebas vestigt zich in het oude pand van Leonidas in de Bakkerstraat.