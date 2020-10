Duitsers annuleren massaal hun vakantie in Gelderland: ‘Ze hadden 24 uur om te vertrekken’

Update Beschonken automobi­list scheurt met 134 kilometer per uur door centrum Arnhem; politie gaat vaker controle­ren

1 oktober ARNHEM - Een automobilist is vannacht aan de kant gezet nadat hij over de Jansbuitensingel in het centrum van Arnhem scheurde. De politie klokte een snelheid van 134 kilometer per uur, waar een maximumsnelheid van 50 geldt.