Duivense raad ziet niets in het verzet tegen de komst van het Arnhemse bedrijf Van Amerongen

Waarom het volgens de Airborne Wandel­tocht verstandig is een weerman in te huren: ‘Het gaat wel om de veiligheid van 30.000 deelnemers’

Hitte is voorafgaand van een evenement misschien goed in te schatten, maar hoosbuien, hagel, onweer en harde windvlagen niet. Daarom schakelen steeds meer organisaties van grote evenementen een weerdeskundige in, zoals bij de 4Daagse, de marathon van Rotterdam en concerten in het Goffertpark. En nu ook de Airborne Wandeltocht.