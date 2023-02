Duizenden carnavalsliefhebbers uit hun bol op straat: ‘Dit is Huissen, iedereen is verkleed’

Tegen 14.30 uur zijn al bijna 3000 mensen binnen. De kroegen en de tijdelijke schirmbar op de Markt puilen door het koude weer al snel uit. ,,Ik vind het prima georganiseerd zo”, vindt Iris Janssen uit Arnhem. Samen met Peggy-Rose Otjes zit zij in de Vierakkerstraat verkleed als knalroze bloemenelfje op een bankje. ,,De mensen die er nu zijn, komen bewust naar het feest. Je ziet ook dat bijna iedereen er leuk uit ziet. Je blijft langer. Want je betaalt entree. Voorheen zag je mensen die even komen kijken en daarna weer weggaan.”

Supergezel­lig. Ik was gisteren nog in Den Bosch. Het grote verschil is dat hier iedereen anders is verkleed.”

Een paar minuten later begint dweilorkest ‘Als je maar van huis band’ bij café De Kater te spelen en worden de eerste dansjes op straat uitgevoerd. ,,Jammer dat ze op één plek blijven”, zegt een man die als gelaarsde kat is verkleed. Ondanks de ijskoude wind staat even verderop Thijs van Wely uit Nijmegen met blote benen verkleed als een vrouw een biertje te drinken. ,,Supergezellig. Ik was gisteren nog in Den Bosch. Het grote verschil is dat hier iedereen anders is verkleed.”