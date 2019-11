Duizenden meldingen over downloaders kinderporno blijven liggen bij politie

Voetbal­druk­te richting Arnhem: files op N325 en A325 door wedstrijd Oranje Leeuwinnen

12 november ARNHEM - In de richting van Arnhem is dinsdagavond sprake van grote voetbaldrukte. Door de wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen in het GelreDome is er file ontstaan op de N325, tussen Presikhaaf en het stadion. Eerder liep het op de A325 en de N225 vast.