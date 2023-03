DUNO en trainer Martijn Bartels niet samen verder

,,Maar ik wilde uitsluitsel hebben, het is daarvoor al heel laat in het seizoen”, geeft de 37-jarige coach aan. ,,Daarop zijn we in gesprek gegaan en daar is uit gekomen dat het voor beide partijen beter is niet samen door te gaan, zoals dat dan zo mooi heet. Natuurlijk vind ik dat jammer, maar ik heb niet aan alle verwachtingen kunnen voldoen. Dat heeft een rol gespeeld.”