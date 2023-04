DUNO-spelers ruziën op maandag, maar juichen op zaterdag: ‘Stoppen kunnen een keer doorslaan’

Arnhemmer (52) zou seksaf­spraak­jes tegen betaling regelen voor meisje van 16: ‘Een grote poppenkast’

Een 52-jarige man uit Arnhem zou een destijds 16-jarig meisje afgelopen najaar in Dieren en Spankeren hebben gedwongen tot prostitutie. Dat bleek maandagmiddag bij de rechtbank in Arnhem. De verdachte ontkende in alle toonaarden en baalde van het ‘trage proces’, omdat hij naar eigen zeggen doodziek is.