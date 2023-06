Duo in zwart plaatste waarschijnlijk tweemaal explosieven in winkelcentrum: ‘Mogelijk eerst om te dreigen’

Intimida­tie en explosies: wie heeft het voorzien op horeca in Arnhemse wijk? Dit is wat we tot nu toe weten

Het is al dagenlang onrustig in het Arnhemse winkelcentrum Elderhof. Op donderdagochtend werden twee verdachte pakketjes aangetroffen, en vannacht was het echt raak met meerdere explosies. Dit is wat we tot nu toe weten.