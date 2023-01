Edenaar (20) bekent elf straatroven: ‘Geef mij je telefoon en wachtwoord, anders steek ik je dood’

analyse Ontplof­fing Tannane verlamt NEC

Oussama Tannane heeft de Derby van Gelderland naar zijn hand gezet. Letterlijk. Door een oliedomme klap in het gezicht van Vitessenaar Kacper Kozlowski is NEC zondagmiddag beroofd van een kans op een historische zege in Arnhem: 0-0.

16 januari