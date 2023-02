Edenaar wil niet dat zijn vermeende afperser cel in gaat: ‘Ik ben nogal vergevingsgezind’

Schreeuwen­de behoefte aan kantoren bij Arnhem Centraal: verbouwen tot woningen mogelijk verboden

In het centrum van Arnhem moeten kantoren niet langer worden omgebouwd tot woningen. De vraag naar kantoren is vooral bij het station zo groot dat het stadsbestuur daar in principe een verbod op wil uitvaardigen. Dat moet gelden in een straal van 500 meter ten zuiden van Arnhem Centraal.

7:46