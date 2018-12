Edita mag met kerst bij onbekenden aanschuiven: ‘Toegeven dat je eenzaam bent is niet zwak’

Video Grote kerstmarkt in Arnhem wil ook Jansbeek inlijven

17:17 ARNHEM - Of het de grootste kerstmarkt van het oosten is, zoals de organisatie beweert, valt te betwisten. Maar druk is het zondag zeker in en rond de Koningstraat. Het is schuifelen langs de kraampjes met kerstspulletjes en prullaria. Uitbreidingsplannen zijn er ook.