Een eeuw terug stierf deze beroemde schrijver in De Steeg, nu wordt er geen boek meer van hem verkocht

Interview Inessa (35) moest vluchten na ontvoering van haar broer: ‘Mijn moeder heeft mijn leven gered’

‘Ga jij met mama mee.’ Het waren de laatste woorden die de vader van Inessa Abramova (35) tegen haar zei. Enkele uren later werden hij, haar broer en oma vermoord. Leven met de trauma’s die ze heeft, is zwaar. ,,Toch ben ik gelukkig, in mijn flatje in Oosterbeek.”