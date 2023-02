Een gezellig geheel dat gewoon zo is gegroeid en ook nog een bord prima eetcafé-eten: het is een verademing

Schimmel en rooklucht in opvang voor dakloze gezinnen: ‘Waar is de gemeente Arnhem mee bezig?’

De opvang van gezinnen zonder eigen huis in hotel Old Dutch in Arnhem kan niet door de beugel, klinkt het in de Arnhemse politiek. Kamers verkeren in slechte staat. De SP vindt het niet kunnen dat kinderen tussen dakloze mensen met diverse achtergronden verblijven.