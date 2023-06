Een op de drie Arnhemmers heeft een migratieachtergrond; daarom is er nu ‘Tussen grenzen’

Update Omgeving Coehoornge­bied in Arnhem zonder stroom na kabelbreuk; oplossen storing vergt meer tijd

In de omgeving van het Coehoorngebied in het centrum van Arnhem is donderdag sprake geweest van een hradnekkige stroomstoring. Naar verluidt heeft een graafmachine tijdens werkzaamheden bij het Coehoornpark een kabel geraakt.