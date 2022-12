Een stoere kerel had een vrouw meegenomen uit de stad, maar ik zat op de bank met een brave burger

Column Remco KockIk had helemaal geen honger. Sterker, net als de rest had ik de hele avond in bakken chips zitten graaien. Als Vincent van Gogh nog had geleefd, had hij een moderne versie van De Aardappeleters van ons – in een kringetje rond de tv – kunnen schilderen.