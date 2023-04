Een ‘taalspreekuur’ in Huissen, wat is dat? ‘De drempel om hulp te vragen is best groot’

Een Taalmaatje? Bestaat al. Een Taalcafé? Ook! Maar een taalspreekuur, dat was er tot nu toe niet in de Betuwe. Afgelopen maandag was de eerste editie, in het Zilverhuus in de Huissense wijk De Zilverkamp. Iedere maandag tussen 14.00 en 15.00 uur is iedereen welkom die iets wil weten over taal.