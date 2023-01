Een terugblik op de ‘Arnhemsche Courant’, die er kwam dankzij keizer Napoleon

Rennen en springen in de binnenstad van Arnhem op weg naar een nieuwjaars­duik op het Schevening­se strand

ARNHEM - Fakkel in de hand. Niet met een echte vlam, maar één van plastic. Met een oranje Unoxmuts eroverheen. Als atleet Gert-Jan Roelofs deze vrijdagmiddag even voor 17.00 uur komt aanlopen op het Airborneplein in Arnhem, wacht een team van de Unox Nieuwjaarsduik hem op.

30 december