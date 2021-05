Één van de vijf ‘pedojagers’ gaat in hoger beroep tegen straf voor fatale mishandeling 73-jarige Jan

Toch nog een album voor The Raiders Of The Last Corvette

15:02 ARNHEM/DUIVEN - 35 jaar nadat The Raiders Of The Last Corvette uit elkaar gingen, verschijnt alsnog een album van de band met een stevige basis in Arnhem. Met dank aan de in 2019 overleden Roel Toering, die de in zijn Arnhemse Stable Studio gemaakte opnamen altijd heeft bewaard en aan Ton Odijk uit Duiven, die dat werk nu uitbrengt als de dubbel-cd From The Stable (The Lost Tapes).