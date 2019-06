Een zwerm bijen in de tuin? Bel gerust even met een imker

Je zit nietsvermoedend in je tuin te genieten van het zomerse weer. Dan trekt plotseling een donkere vlaag zoemende beesten boven je langs. Natuurlijk is je eerste reactie: paniek! Onnodig, verzekert de imker Jurgen Uffink. Maar hij kan zich die primaire respons goed voorstellen. ,,Ook al weet je dat die bijen niets doen, zo'n zwerm ziet er heel indrukwekkend uit. Hij kan tot ongeveer veertigduizend bijen omvatten.”



Dat is even slikken. Maar echt: de beestjes vormen geen gevaar. Het advies van Uffink: laat ze met rust. ,,Zo'n zwerm is op zoek naar een plek om zich te huisvesten'', geeft hij aan. ,,De bijen verlaten hun oude onderkomen en nemen voor drie dagen voedsel mee. Je hoeft niet bang te zijn dat ze gaan steken, want ze hebben geen huis om te verdedigen. Zo lang jij ze met rust laat, is er niets aan de hand.”