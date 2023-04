Eerste dag Free Your Mind met Paul Kalkbrenner verkoopt nu al uit met 20.000 kaarten: ‘Nooit eerder vertoond’

LIVE eredivisie | Dolend Vitesse zonder trainer Phillip Cocu tegen Go Ahead Eagles

Vitesse pakte in de laatste zes eredivisiewedstrijden slechts één punt en daarmee zitten de Arnhemmers volop in degradatiezorgen. Thuis tegen Go Ahead Eagles (aftrap 18.45 uur) ontbreekt ook nog eens trainer Phillip Cocu. Hij moest geopereerd worden vanwege een blindedarmontsteking. Hoe verloopt het duel? Volg de belangrijkste updates in ons liveblog.