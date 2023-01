Eerste grote horecacontrole van het jaar in Malburgen: gemeente trekt samen op met ander diensten

ARNHEM - De eerste grote gezamenlijke horecacontrole van 2023 was vrijdagavond in Malburgen. In totaal wil burgemeester Ahmed Marcouch dit jaar zes keer bedrijven controleren op de regels.

Controles hebben het meeste effect als ze onverwacht zijn. Een waarheid als een koe, maar toch is het niet de manier waarop veel inspecties tot stand komen, weet Marcouch.

Twee weken van tevoren

,,Diensten kondigen vaak twee weken van tevoren hun komst aan en dan vinden ze niets. Dat is nogal wiedes”, zei hij gisteren voorafgaand aan de controle in Malburgen, die juist niet was aangekondigd.

In de ruimte in het gemeentehuis zaten behalve gemeentelijke handhavers, politiemensen, douaniers, mensen van de Arbeidsinspectie en Liander. Jaarlijks controleren teams in wisselende samenstellingen ondernemingen in Arnhem. Deze keer was horeca in Malburgen aan de beurt.

,,Mijn identiteitskaart is verlopen, maar ik heb een nieuwe aangevraagd”, zegt een medewerker van een snackbar aan de Pijlkruidstraat. De handhavers van de gemeente maken daar geen punt van, zolang hij zijn gegevens maar doorgeeft, zodat ze hem kunnen controleren.

Horecazaak staat vol hongerige klanten

De controle in de zaak verloopt in alle rust. Het is eind van de middag en de horecazaak staat vol met hongerige klanten. De controleurs hebben het advies meegekregen om de ondernemers en medewerkers vriendelijk te benaderen. De meeste eigenaren hebben hun zaakjes goed op orde.

De uniformen van het groepje handhavers bij het winkelcentrumpje trekken veel belangstelling. Sommigen vragen de wijkagenten nieuwsgierig naar wat er aan de hand is.

Bij de snackbar is alles in orde. Bij een zaak iets verderop staat een vrouw achter de toonbank die ineens verdwenen is. De mensen van de Arbeidsinspectie willen weten wie ze was en wat ze daar deed. ,,Er was weinig aan te merken op deze zaak, maar de mensen die in de werkruimte staan moeten wel op de loonlijst staan”, legt een medewerker van de Arbeidsinpectie uit.

Waar de volgende inspectie zal zijn, is de vraag. De handhavers willen geen slapende honden wakker maken.

