Eerste schop voor nieuwe wijk in Velp moet vóór eind 2024 de grond in, anders loopt Rheden 2,7 miljoen euro mis

Feestje voor boeren, bouwvak­kers en bierdrin­kers is vooral stoom afblazen: ‘Klotetijd achter de rug’

ARNHEM - De tweede editie van Warkende Helden, aankomende zaterdag in het Arnhemse GelreDome, is een feestje voor boeren, bouwvakkers en bierdrinkers. Maar ook voor de bakker om de hoek die ’s ochtends om half vijf al de eerste saucijzenbroodjes in de oven schuift, zegt mede-initiatiefnemer Wim ‘Salabim’ van Aperlo. ,,Eigenlijk is het voor iederéén bestemd. We hebben een klotetijd achter de rug, het is tijd om even goed stoom af te blazen.”

24 januari