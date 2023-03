Eerste van 90 statushouders krijgen sleutel van hun tijdelijk huis in Wolfheze

Gemeente moet in 2023 meer asielzoe­kers een woning geven; bijna verdubbe­ling ten opzichte van 2022

ARNHEM - Arnhem moet in de eerste helft van 2023 op zoek naar 197 woningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus, bijna net zoveel als in heel 2022. Dat heeft het Rijk bepaald. Het aantal huizen dat gemeenten moeten regelen voor zogenoemde statushouders is flink opgeschroefd.