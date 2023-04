Eid Mubarak! 5 x lekkernijen die je in Arnhem kunt halen voor het Suikerfeest

Dubbele dreun voor Arnhemse Boys: Degradatie naar kelderklas­se lijkt onafwend­baar na straf KNVB en nederlaag tegen Dodewaard

Het zijn pittige tijden voor Delano Verwey. De trainer van Arnhemse Boys incasseerde afgelopen weekend een dubbele dreun. Een strafpunt in mindering en boete voor een opstootje in het duel met DFS en een dag later een nederlaag tegen concurrent Dodewaard (1-3).