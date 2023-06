Eiken laten takken vallen, soorten verdwijnen, de beek staat droog: het is code rood in het Heelsums Beekdal

Bijzonder: bomen kappen om pruimen­boom­gaard Driel te behouden. ‘We willen de boomgaard nieuw leven inblazen’

Groenmedewerkers van Hooijer Renkum gaan binnenkort met motorzagen tientallen pruimenbomen rooien in de Groene Gaarde in Driel. Op die manier wil de nieuwe eigenaar de laatste grote pruimenboomgaard in het dorp voor de toekomst behouden.