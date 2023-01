Einde aan Chinees avontuur voor Arnhemmer Maarten Tjallingii: ‘Sprak meer met mijn ploeg dan met mijn familie’

Dik 27 mille aan vuurwerk­scha­de in Arnhem na oud en nieuw: ‘Kosten zijn volledig voor de gemeen­schap’

ARNHEM - Opgeblazen prullenbakken, gesneuvelde verkeersborden: de totale schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van vuurwerk komt dit jaar in Arnhem uit op 27.500 euro. Een fors bedrag: alleen in 2013 was de schade nét iets hoger.

14 januari