Elf lintjes in Renkum: onder anderen twee echtparen en een broeder krijgen onderscheiding

Dierenaar Nando Verdoni tekent bij Go Ahead Eagles: ‘Jhonny van Beukering zei: ‘Hé lange, jij moet gaan keepen’’

DIEREN - Nando Verdoni was amper drie jaar geleden nog rechtsback in een vriendenteam. Nu heeft de 19-jarige Dierenaar als keeper een driejarig contract bij Go Ahead Eagles te pakken.