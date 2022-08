Elke acht dagen sterft een vrouw door femicide: ‘Had ik maar... die deur wel open gedaan’

In veel gevallen gaat er aan een geval van femicide een lange geschiedenis van mishandelingen vooraf, of een vechtscheiding. Begin dit jaar ondertekenden 3400 mensen de petitie Stop Femicide! van Atria, het Kenniscentrum voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis.



Met die petitie riep Atria de Nederlandse regering op om het voorkomen van geweld tegen vrouwen een hogere prioriteit te geven. Iedere acht dagen sterft in ons land een vrouw door femicide, aldus Atria.



Hoewel onduidelijk is of de zaak rond de donderdagavond doodgestoken vrouw in de Arnhemse Tuinstraat een geval van 'femicide’ is of dat een ander motief een rol speelt, is wel duidelijk dat de vrouw zou zijn omgebracht door haar partner. Ook de politie spreek van een íncident in de relationele sfeer’.