Elke regio zijn eigen coronaregels, (hoe) gaat dat werken?

Speciaal vervoer voor chronisch zieken op de schop: ‘Als ik voortaan naar de stad wil, kan dat dus alleen bij mooi weer’

2 september ARNHEM - Maak je gebruik van speciaal vervoer in Arnhem? Dat kan alleen nog als je verder moet reizen dan 5 kilometer of minder dan 25 kilometer, als je niet naar het ziekenhuis of je werkgever gaat, geen boodschappen gaat doen én je minimaal twaalf ritten per jaar maakt.