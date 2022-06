Emile Ratelband niet blij met documentaire over zijn leven: ‘Het is een eenzijdig beeld geworden!’

Ines ring kan nooit meer af: ‘Deze ring zegt dat ik er wil zijn, hij is niet bescheiden’

Arnhem staat in juni in het teken van het Fashion + Design Festival, met als thema de waarde van mode en design. De Gelderlander haakt daar op in met een serie waarin Arnhemmers vertellen over hun dierbaarste bezit. Deel 2: Ine van Burgsteden over haar ring.

