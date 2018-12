Emre (15) uit Arnhem ontsnapt aan verwarde vader: ‘Oma, help me’

VIDEO Rob van Snollebol­le­kes: ‘GelreDome vol? Ik dacht dat ik in Bananas­plit zat’

24 december BEST - De walk of fame voor de ingang van Gelredome in Arnhem is imposant. Beroemde artiesten als Bruce Springsteen, Lady Gaga en Madonna traden er al op in een uitverkocht stadion en kregen hun erkenning. Aan die reeks ere-tegels wordt eind maart die van de 33-jarige Rob Kemps uit Best toegevoegd.