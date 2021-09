En dan zijn plotseling je vogels gestolen: ‘Misschien was het wel een uit de hand gelopen burenruzie’

Hè, vinkjes gestolen uit Arnhem? Hoe zat het ook al weer? Begin vorige week stapte de 83-jarige Aartje ’s ochtends haar tuin in. ,,Normaal gesproken als m’n oma ’s ochtends de tuin in loopt, zingen en fluiten de kanaries en vinkjes er op los. Nu was het stil”, vertelt kleinzoon Niek .

De volière van oma Aartje (83) en opa Henk Lentjes (84) in Schaarsbergen is leeggeroofd. Zo'n twintig zebravinkjes, diamantduifjes en kanaries zijn geroofd, waarschijnlijk door mensen die wisten waar ze mee bezig waren.



Het is een opmerkelijke diefstal, maar het gebeurt vaker: zo werden er in Oss papegaaien gestolen en in Borculo kanaries. We vroegen Marcel Boehle, voorzitter van de Huissense vogelvereniging De Martel, om toelichting.