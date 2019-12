En dit is de langste straatnaam in Nederland: het bordje is 2,6 meter lang

update Leiding gymnasium Arnhem slaat alarm na vondst ‘kinderpor­no’ in appgroep leerlingen

17:28 ARNHEM - De leiding van het Stedelijk Gymnasium in Arnhem heeft alarm geslagen over de verspreiding van ‘een foto met kinderporno’ via een appgroep van leerlingen van de zesde klas. Dit gebeurde nadat leerlingen de schoolleiding hebben ingelicht over de afbeelding die via WhatsApp werd gedeeld.