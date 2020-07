En toen stond Opa Gerrit (71) in zijn onderbroek in het arrestantencomplex: ‘Wat is dit voor bizars?’

Hij had een milieudelict gepleegd, zeiden de politieagenten die hem woensdagmiddag kwamen inrekenen. Meer wisten ze niet.



Bij gepensioneerd onderwijzer Gerrit Modderkolk ging een belletje rinkelen. Zouden ze denken dat hij de asbest golfplaten had achtergelaten die hij die ochtend bij een afvalbak in Dieren had zien staan?



Een dag later is Modderkolk er goed aan toe voor een oudere heer die acht uur in de cel heeft gezeten. De zaak is geseponeerd en hij heeft excuses gekregen.



,,Daar leek het eerst niet op’’, zegt hij. Hij moest bij aankomst in het arrestantenblok zijn bezittingen en kleding afgeven en hij kreeg een boevenpakje aan.



Een fotograaf maakte een arrestantenfoto en er werden vingerafdrukken afgenomen. Hij kreeg een advocaat toebedeeld die hem begeleidde tijdens een eerste verhoor door een rechercheur.