En weer wordt er een Hollandse traditie om zeep geholpen…

Wonen tussen de missiona­ris­sen in Oosterbeek? Dat kan nu in dit missiehuis (al is het niet goedkoop)

OOSTERBEEK - Wonen tussen missionarissen op een groene plek in Oosterbeek. Wie dat altijd al een aanlokkelijk idee vond, kan binnenkort terecht in Leefgoed Vrijland aan de rand van het dorp, dat de naam Warm Hart Zorghuis krijgt. Daar komen acht zorgappartementen beschikbaar, te midden van de missionarissen van Mill Hill. Goedkoop is het niet: de kale huur bedraagt 2100 euro per maand.

7 januari