Engelse bediening in de Arnhemse horeca: ‘Bij het eerste tafeltje kreeg ik te horen: ‘Jij spreekt geen Nederlands’

5 vragen over Niemand weet hoeveel illegale bordelen Arnhem telt: ‘Prostitu­tie is vaak niet zo vrijwillig als het lijkt’

ARNHEM - De recente ontdekking van een bordeel in een huis op de Geitenkamp in Arnhem maakte een piepklein deel van de wereld achter illegale prostitutie zichtbaar. Het blijkt er één van angst en onderdrukking, waarin vaak buitenlandse vrouwen actief zijn. Hoe groot is deze wereld in Arnhem? Vijf vragen en antwoorden.

17 september