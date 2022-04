Enorme brand in centrum van Arnhem: tientallen woningen ontruimd, verkeer deels afgesloten

ARNHEM - Bij een beddenzaak aan de Rietgrachtstraat in het centrum van Arnhem is in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand uitgebroken. Doordat de vlammenzee zich snel verspreidde, zijn ook nabijgelegen panden ontruimd. Tientallen omwonenden kwamen daardoor op straat te staan.

Een deel van de centrumring in Arnhem is als gevolg van brand in ieder geval tot in de loop van vrijdagochtend afgesloten. Dat betekent dat verkeer vrijdagmorgen niet over de Boulevard Heuvelink, het Airborneplein en de John Frostbrug kan rijden.

Rond vier uur in de nacht brak de brand in de beddenzaak uit. Toen de brandweer ter plaatste was, bleek een groot deel van de zaak al volledig uitgebrand te zijn. Brandweerlieden moesten met een hoogwerker een bewoner van een appartement boven de beddenzaak in veiligheid brengen.

Volledig scherm Brand in het centrum van Arnhem © Roland Heitink/persbureau Heitink

Muur naar beneden gestort

Aan de achterzijde van de beddenzaak stortte een muur volledig in. Daarbij zijn meerdere geparkeerde auto’s gesneuveld. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. De gemeente Arnhem adviseert bewoners uit de omgeving ramen en deuren dicht te houden vanwege de rooklucht.

Later meer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.