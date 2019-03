‘Er wordt hier gejaagd dus je leert snel waar je de hond niet moet uitlaten’

VIDEO Zwijgende Douwe Bob gaat niet in op ‘biervoor­stel’ Snollebol­le­kes na massale kritiek

16:06 BEST/ ARNHEM - Douwe Bob is niet ingegaan op het voorstel van Snollebollekes om dit weekend een biertje te komen drinken bij de uitverkochte concerten in het GelreDome in Arnhem. Dat meldt de manager van Rob Kemps, zanger van de feestact, aan deze krant. Douwe Bob wil volgens zijn manager verder geen commentaar geven op de ontstane ophef.