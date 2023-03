Erik (18) mag dit jaar voor het eerst stemmen: 'Het is wel even spannend'

Met een ‘goed land’ bedoelt Erik hoe het met Nederland gaat. ”Bijvoorbeeld of we in een financieel gezond land wonen waarin we geen onderscheid maken op basis van kleur en geslacht.”

Gevolgen voor de toekomst

Een korte toelichting: tijdens de komende verkiezingen kiezen Gelderlanders de leden van de Provinciale Staten. Die leden bepalen het beleid van de provincie over thema’s als wonen, natuur en het openbaar vervoer. ”Het resultaat van de verkiezingen kan gevolgen hebben waar we minimaal vier jaar mee te maken krijgen”, stelt Erik. ”Daarom vind ik het best spannend dat ik voor het eerst ga stemmen.”

Op bezoek bij de burgemeester

Om een beetje van die spanning weg te nemen mocht de scholier op bezoek komen bij burgemeester Ahmed Marcouch. Hij gaf Erik en een aantal leeftijdsgenootjes een voorproefje van hoe het is om te stemmen. De burgemeester vertelt: ”Stemmen is voor jongeren als Erik compleet nieuw. Op scholen is er nog niet voldoende aandacht voor en als je nooit met je ouders meeging weet je niet hoe het werkt. Dat kan best eng zijn, daarom richtten we dit speciale oefenstembureau in.”

‘Fijn om mee te maken’

”Ik was niet zenuwachtig, maar het was wel even wennen”, vertelt Erik over zijn ontmoeting met de burgemeester. ”Meneer Marcouch komt leuk over en hij leek me heel aardig.” Het proefstemmen vond Erik trouwens ‘niet ingewikkeld’. ”Maar het was wel fijn om een keer mee te maken.” Volgens de scholier kwam het overeen met zijn verwachtingen. ”Op YouTube zag ik welke stappen je neemt. Ik raad andere jongeren aan om ook eens te kijken wat stemmen inhoudt, want het is heel belangrijk.”

Betaalbaar ov

Burgemeester Marcouch is het met Erik eens. ”Door te stemmen krijg je inspraak in politieke kwesties. Sommige dingen zijn misschien een ver-van-je-bedshow, maar andere dingen niet. Wist je dat de Provinciale Staten over zaken als betaalbaar ov beslissen? Dat is voor veel Nederlanders belangrijk.”

Provinciale Statenverkiezingen

Wil je meer weten over de Provinciale Statenverkiezingen? In dit artikel vindt je een kieswijzer, informatie over belangrijke thema’s binnen de provincie Gelderland, waar in Arnhem je kan stemmen en meer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!