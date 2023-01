Erik Vos krijgt een Arnhems Meisje: ‘Met Vrijstaat Thialf heeft hij iets prachtigs neergezet in Arnhem’

Thialf in het Arnhemse Spijkerkwartier kent een lange geschiedenis als onder meer ijsbaan en zwembad. Nu is het een speelplaats, met een brasserie en buitenschoolse opvang. Omwonenden runnen nu Stichting Vrijstaat Thialf en organiseren er activiteiten als een rollerdisco en kleedjesmarkt. Sportbedrijf Arnhem beheert het terrein en houdt er sportieve activiteiten.

Drijvende kracht

Erik Vos won in 2008 een prijsvraag, uitgeschreven door de gemeente Arnhem om Thialf meer zichtbaar te maken. Hij is met name de grondlegger voor de brasserie. Vos werd een van de drijvende krachten achter Thialf. Hij organiseerde activiteiten, regelde de financiën, maakte krantjes, zorgde voor de vormgeving, was aanwezig bij iedere vergadering die hij later ook voorzat, beheerde de website en voerde overleggen met het Sportbedrijf, de Brasserie en bestuurders in de stad. In 2012 maakte hij van Vrijstaat Thialf een stichting.

Volledig scherm De ingang van Vrijstaat Thialf aan de Dullertstraat in Arnhem. © Google Street View

Toen Vrijstaat Thialf vorig jaar was geworden wat hij in 2008 voor ogen had, nam Vos afscheid als voorzitter en bestuurslid. ,,Met Vrijstaat Thialf heeft Erik Vos iets prachtigs neergezet in Arnhem", zei Bouwkamp. ,,De liefde waarmee Erik Vos zich altijd heeft ingezet voor deze plek, zijn wijk en onze stad is bewonderingswaardig.”

Voorbeeld voor alle Arnhemmers

Vos is ook een van de oprichters van MaakLab in het Spijkerkwartier. Daar helpt hij jongeren hun talenten ontplooien en aan de slag te gaan met hun eigen ideeën. Bouwkamp noemt Vos een voorbeeld voor alle Arnhemmers. Hij krijgt daarom een Arnhems Meisje. Dat is een onderscheiding voor mensen die bijzonder veel voor Arnhem hebben betekend.

