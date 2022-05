Eropuit! Deze activiteiten wil je niet missen

met video Bezorger op scooter gewond bij aanrijding op plein bij winkelcen­trum Presikhaaf

ARNHEM - Een bezorger op een scooter is vanavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Arnhem. Beide voertuigen botsten rond 19.20 uur op het Raadsheerplein in Arnhem, het plein voor winkelcentrum Presikhaaf.

28 april