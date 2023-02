ESA staat voor de topper tegen VVA stil bij overlijden oud-trainer Joop Kartman, zondag topduels VDZ-SC Westervoort en Orderbos-SC Rheden

Voetbalprogramma Arnhem e.o.ARNHEM - Met het ingaan van de tweede seizoenhelft komen bijna alle voetbalclubs in de regio Arnhem weer in actie dit weekeinde. De toppers zijn ESA-VVA Achterberg op zaterdag en VDZ-SC Westervoort en Orderbos-SC Rheden op zondag.

Voor De Paasberg (4B) en CHRC (4C) is de winterstop met een week verlengd, doordat hun aanvankelijke tegenstanders, Arnhemia (4B) en Wodanseck (4C), zich eerder dit seizoen terugtrokken uit de competitie.

ESA staat zaterdag stil bij het overlijden van oud-trainer Joop Kartman. De voormalige coach van de Arnhemse voetbalclub overleed vorig weekend na een kort ziekbed op 96-jarige leeftijd in zijn woonplaats Zevenaar.

Vanwege het overlijden van Kartman draagt ESA vandaag rouwbanden tijdens de thuiswedstrijd tegen VVA Achterberg. Voor aanvang van de topper in de derde klasse A wordt er één minuut stilte gehouden.

Kartman was een ‘kind’ van stadgenoot ESCA, waarvan hij liefst 85 jaar lid was. Hij was naast ESA ook hoofdtrainer bij AVW’66 en RKHVV.

In de eerste klasse D zal DUNO in het thuisduel met SVL uit Langbroek trachten de opgaande lijn van vorige week (2-1 winst tegen Sliedrecht) voort te zetten.

In 4B zijn Arnhemse Boys-SDOO en Dodewaard-Zuid Arnhem belangrijk in de strijd om de zesde plaats, die nog net voldoende is voor klassebehoud.

Zondag

Op zondag verdedigt MASV na het veroveren van de eerste periodetitel de koppositie in de eerste klasse D tegen SV TOP uit Oss.

In 3B staat de topper tussen VDZ en koploper SC Westervoort op het programma. VDZ heeft evenals het ‘onttroonde’ VVO twee punten minder dan de verrassende lijstaanvoerder en kan de koppositie dus overnemen.

In 4F staat koploper SC Rheden in de eerste wedstrijd na de winterstop in Apeldoorn meteen tegenover de grote concurrent Orderbos. De Apeldoorners hebben slechts één punt minder dan de ploeg van trainer John Farkas.

Programma zaterdag 4 en zondag 5 februari

ZATERDAGVOETBAL

Zuid 1

Eerste klasse D: Achilles’29-Scherpenzeel, Bennekom-Oranje Wit, Sliedrecht-Nivo Sparta, Almkerk-DZC’68, DUNO D-SVL (15.00 uur), SVW-DTS’35 Ede. LRC Leerdam vrij.

West 1

Tweede klasse C: Valleivogels-Jonathan, ASC Nieuwland-CJVV, Otterlo-De Merino’s, Veensche Boys-vv Dieren (15.00 uur), VRC-OVC’85 (14.00 uur), Woudenberg-CDW, Delta Sports’95-Lunteren.

Oost

Derde klasse A: Veenendaal-De Braak, ESA-VVA Achterberg (14.30 uur), Advendo’57-JVC Cuijk, Blauw Geel’55-ONA’53, Renswoude-SKV, WAVV-Juliana’31.

Derde klasse E: AVW’66-ZZC’20 (14.30 uur), DVOV-SC Brummen (15.00 uur), Eerbeekse Boys-SC Eefde, Oeken-SC Teuge, Twello-VIOS Vaassen, Be Quick Zutphen-Oene. FC Zutphen vrij.

Vierde klasse B: Arnhemse Boys-SDOO (14.30 uur), DFS-FC Lienden, Excelsior Zetten-Kesteren, Dodewaard-ASV Zuid Arnhem (14.30 uur), Uchta-SVHA. De Paasberg vrij.

Vierde klasse C: WVV Wageningen-Rood Wit’58, Ede/Victoria-Stroe, Redichem-GVC (15.00 uur), SDS’55-Barneveld, Fortissimo-Harskamp. CHRC vrij.

VROUWENVOETBAL

Topklasse: Eldenia-DSS (za 13.00 uur), Wartburgia-FC Rijnvogels, Ter Leede-Oranje Nassau, DTS’35 Ede-Be Quick’28, ACV-Saestum, FC Eindhoven-DSE.

Eerste klasse C: SC Buitenveldert 2-BSC, Schijf-VDZ (zo 13.00 uur), ADO’20-RKSV Nuenen, RKVV Velsen-Antibarbari, Hoogland-Winkel, Witkampers-Always Forward.

ZONDAGVOETBAL

Oost

Eerste klasse D: Leones-SDO, Berghem Sport-SC Bemmel, RKHVV-Columbia (14.00 uur), WSV-Woezik, Voorwaarts Twello-Winterswijk, MASV-SV TOP (14.00 uur). De Bataven vrij.

Tweede klasse H: OBW-DCS (za), SDOUC-Beuningse Boys, Theole-DVC’26, VVG’25-NEC, Grol-DIO’30, Spero-Union. Varsseveld vrij.

Derde klasse B: VVO-Pax (14.00 uur), DVV-VIOD, Concordia-Wehl-Eldenia (14.00 uur), Doetinchem-FC Bergh, VDZ-SC Westervoort (14.00 uur), HC’03-SML (14.00 uur), FC Dinxperlo-Gendringen.

Derde klasse C: RKSV Driel-Trekvogels, Rood Wit-DVOL, Blauw Wit-Quick 1888, Brakkenstein-Jonge Kracht (14.30 uur), DSZ-HAVO, FC Jeugd-Angeren, GVA-SCE.

Vierde klasse F: Klarenbeek-TKA, Orderbos-SC Rheden (14.00 uur), Vaassen-SC Veluwezoom (14.00 uur), Victoria Boys-SC EDS (14.00 uur), Activia-WWNA. Loenermark vrij.

Vijfde klasse C: Dierensche Boys-Eendracht Arnhem (14.00 uur), NVC Netterden-Babberich, SDZZ-SVGG, Elsweide-SHE (14.00 uur), RKPSC-Den Dam, Gelders Eiland-RVW (14.00 uur). Ajax Breedenbroek vrij.

